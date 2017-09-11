Махаббат Велиева: «Нет никакого принуждения в связи с приобретением «Рабочей тетради» в начальных классах»

2017-09-11 11:06 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, директор Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева сказала, что это тетрадь для самостоятельной работы. По ее словам, большое количество дополнительных учебных материалов, которые способствуют развитию детей, конечно же, служат их образованию: «Управление образования не ввело подобного рода ограничения. Требования в связи с этим также нет. В некоторых случаях учителя используют свой подход работы с детьми. Для устранения недовольств в обществе в этом году Центр поддержки образования будет определять направление педагогической деятельности учителей по всем дисциплинам. Думаю, что в связи с этим вопросом учителям начальных классов будут даны необходимые рекомендации».