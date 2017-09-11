В Челябинске застрелили азербайджанца, призёра Кубка мира по кикбоксингу

2017-09-11 16:34 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на «chelyabinsk.74.ru», преступник поджидал жертву у подъезда и выстрелил спортсмену в голову дробью. Несмотря на усилия врачей, молодой человек умер в больнице. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска регионального управления СК Игорь Митрохин.

Преступление было совершено 8 сентября.

«Человек, который может быть причастен к совершению преступления, – 26-летний Элданиз Багиров. Данные о его местонахождении устанавливаются», – рассказал Игорь Митрохин.

Рамил Джаниев жил и учился в Челябинске. Окончил школу №6 и Уральский университет физической культуры. По словам наставника спортсмена Рагиба Абдулаева, тот был отзывчивым человеком и перспективным кикбоксёром. Был победителем чемпионате России и призёром Кубка мира.

«Последние два месяца мы не виделись. Я уезжал на сборы и чемпионат Европы в Болгарию», – рассказал Рагиб Абдуллаев. «Я отправлял своим воспитанникам фотографии с соревнований, но Рамил не отвечал на мои сообщения и, судя по всему, не читал их».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство».

По сведениям источников 74.ru, подозреваемый в убийстве, как и жертва, является уроженцем Азербайджана. Возможно, спортсмен мог стать жертвой конфликта между двумя этническими группами.