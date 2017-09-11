Ограничивается движение на Бинагадинском шоссе

2017-09-11 19:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Движение транспорта на Бинагадинском шоссе будет ограничено на двухдневный период.

Как сообщили Trend в понедельник в ОАО "Азеравтойол", в связи с заменой подземных коммуникационных линий, в ночь с 12 на 13 сентября и в течение двух дней, участок от пересечения Бинагадинского шоссе с автодорогой Бинагади-Баладжары (улица «4 Гапы») и до его пересечения с дорогой Баладжары-Баксол, будет полностью закрыт для движения транспорта.

В данный период автовладельцы смогут воспользоваться альтернативными дорогами Баладжары-Баксол, Бинагади-Баладжары (улица «4 Гапы»), улица Хырдалан-Бинагади-Балаханы, Бинагади-Мехдиабад, а также внутренними дорогами поселков Бинагади и Баладжары.

(Текст: Талех Агавердиев)