Ramil Guliyev: "Fenerbahçe'nin daha iyi olacağına inanıyorum"

2017-09-11 13:22 | www.trend.az | 1

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Süper Lig'de yeni sezonda şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'nin daha iyi olacağına inandığını söyledi.

Geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarışını birinci sırada tamamlayarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran Fenerbahçe Spor Kulübünün 27 yaşındaki atleti Guliyev, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamayan, Süper Lig'de ise ilk 4 haftada sadece bir galibiyet alabilen Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini aktaran Azerbaycan asıllı Türk sporcu, "Sezon yeni başladı. Her şey değişebilir. Takıma yeni oyuncular transfer edildi. Fenerbahçe'nin daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah, sezonu başarılı bir şekilde tamamlarlar." ifadelerini kullandı.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından ağustos ayının en iyi atleti seçilen Guliyev, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek ilk Azerbaycan futbol kulübü olmasının kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması Azerbaycan futbolu için büyük bir başarı. Daha iyisini yapabilecek potansiyele sahipler. İnşallah başarılı sonuçlar alarak bizleri gururlandırırlar." diye konuştu.

"Bolt'a teklif gelse dahi fazla futbol oynayamaz"

Guliyev, kariyerini sonlandıran Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'un profesyonel futbol oynama isteğine ilişkin, "Bolt'a teklif gelse dahi fazla futbol oynayamaz." dedi.

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede bronz madalya kazanan, 4x100 metre bayrak yarışını da sakatlığından dolayı tamamlayamayarak kariyerine buruk bir şekilde veda eden 31 yaşındaki Bolt'un yorulduğu için atletizmi bıraktığını düşündüğünü belirten Ramil Guliyev, "Biz, profesyonel atletizm yaptığımız için zamanımızın çoğunu spora ayırıyoruz. Bolt, eğer sağlıklı bir şekilde spor yapabilseydi, kariyerine devam ederdi. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Yaşı da ilerlediği için tekrar spora motive olmasının zor olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"İnsanların atletizme başlamasını sağlamak beni gururlandırıyor"

Guliyev, dünya şampiyonu olmasının ardından insanların kendisine atletizme başlamak istediklerini aktardığını kaydetti.

Bu durum karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Ramil Guliyev, "Yarışların öncesi ve sonrasında hep destek mesajları alıyorum. Birçok insan bana 'atletizme başlamak istiyoruz' diyorlar. İnsanların atletizme başlamasını sağlamak beni gururlandırıyor. Onlara motivasyon kaynağı olmak beni mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Dünya şampiyonluğunun ardından katıldığı Elmas Lig'in Birmingham ayağında 200 metrede birinci, Brüksel'de ise aynı kategoride üçüncülük elde eden Ramil Guliyev, gelecek aydan itibaren yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek sene düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlanacağım. Orada 100 ile 200 metrede yarışmayı planlıyorum. Gelecek yılın sonunda dünya kupasına da katılacağım. İyi bir sezon geçirdim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, daha büyük başarılar elde ederim."