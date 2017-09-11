Заместитель помощника госсекретаря США посетила Грузию

2017-09-11 17:15 | www.apa.az | 5

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Бриджет Бринк совершила визит в Грузию.

Как сообщает местное бюро АПА, в рамках визита Б. Бринк встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. На встрече был проведен обмен мнениями вокруг стратегического партнерства между Грузией и США и планируемых в Грузии реформах.

В свою очередь Г. Квирикашвили отметил, что визит вице-президента США Майкла Пенса в Грузию еще раз доказывает, что США являются надежным другом и стратегическим партнером Грузии.

Заместитель помощника госсекретаря США подчеркнула, что США поддерживают сферы демократического развития, обороны и безопасности в Грузии.