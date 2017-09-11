Назван размер ущерба от автомобильных аварий

2017-09-11 11:12 | www.oxu.az | 4

За 6 месяцев 2017 года на автомобильных дорогах республики произошло 244 дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в результате аварий 3621 погонных метров железных ограждений, 12 фонарных столбов, 30,0 погонных метров мостовых ограждений, 22,3 погонных метров несущих стен и 4 дорожных знака пришли в непригодное состояние.

В общей сложности дорожному хозяйству был нанесен ущерб в размере 313,7 тыс. манатов, из которых было уплачено 192,1 тыс. манатов.

A.M.

