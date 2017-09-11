Ночные репетиции Айгюн Кязымовой и воплощение мечты о полете (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-11 19:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall 22 сентября в 20.00 пройдет феерическое шоу народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой под названием "Aygün Kazımova – 30 il", сообщает Trend Life.

Идет завершающий этап подготовки к праздничному вечеру. Не все проходит гладко, но…

"Мы активно репетируем, даже перешли на ночной режим работы. Получила травмы руки и ног, но ничто не сможет мне помешать воплотить мои мечты, одна из которых – это полет над сценой. И это обязательно увидят зрители в праздничном вечере! У меня потрясающая команда, благодаря которой все увидят грандиозное шоу!", - отметила Айгюн Кязымова.

Напомним, что над концертом, который проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, работает международный коллектив с мировым именем. Среди них режиссер и хореограф Ред Бентифор (Франция), звукорежиссер Жерар Альбо (Англия), сценограф Сантьяго Фернандез (Аргентина), продюсер Стефани Мгебришвили (Грузия), создатель сценических нарядов, дизайнер Руфат Исмаил (Турция), декоратор Теа Телия (Грузия), а также ассистенты режиссера - Франческо Завечиа (Италия), Наталья Пере (Италия), Джимми Вайрон (Франция). Руководитель международного проекта «Aygün Kazımova – 30 il» - Шаин Гурбанов (Азербайджан). Музыкальный продюсер концерта - художественный руководитель группы "RAST", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов.

Билеты от 10 до 100 манат можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iTicket.az.

Певица позаботилась о комфорте своих зрителей. Специально в этот день, с 17.00 до 19.00, от станции метро 28 мая до Baku Crystal Hall будут курсировать автобусы, которые доставят зрителей в концертный зал, а после шоу – обратно до метро.

Информационная поддержка – Trend.az , Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)