Замминистра: «В этом году экспорт азербайджанских товаров в Россию вырос более чем на 55%»

2017-09-11 17:44 | www.apa.az | 3

В Москве с 11 по 14 сентября проходит международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2017, в которой участвуют более 1500 компаний из 65 стран.

Как передает московский корреспондент АПА-Экономикс, на выставке представлена продукция свыше 30 азербайджанских компаний, в том числе вина, фруктовые и минеральные соки, фундук, овощи и фрукты, консервированные и кондитерские изделия, чай, молочная продукция.

Принявший участие в выставке заместитель министра экономического развития Азербайджана Сахил Бабаев сказал, что впервые Азербайджан представил здесь свой национальный стенд Made in Azerbaijan. «Если обратить внимание на показатели прошлого года, то Россия занимает первое место в экспорте в товарообороте Азербайджана, в том числе в экспорте нефти. В этом году экспорт азербайджанских товаров в Россию вырос более чем на 55%».