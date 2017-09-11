Президент Молдовы: Не подпишу ни один антироссийский закон

2017-09-11 11:17 | www.oxu.az | 3

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы. То же самое касается пресловутого закона о так называемой «российской пропаганде». Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу», — заявил Додон.

В Молдове в конце сентября открывается очередная парламентская сессия, на которой депутаты намерены, в том числе, повторно рассмотреть отклоненные президентом законы, а также обсудить инициативу о запрете на вещание информационных, аналитических телеперадач российских телеканалов.

Он отметил, что не исключает в будущем в случае острой необходимости блокирования всех законов парламента, но, как подчеркнул президент, «это крайний вариант».

Н.О.