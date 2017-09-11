Папа Франциск рассек бровь в папамобиле в Колумбии – ВИДЕО

2017-09-11 11:20 | www.oxu.az | 4

Во время апостольского визита в Колумбию папа римский Франциск получил травму.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Euronews.

В воскресенье в городе Картахене на севере страны из-за резкого торможения бронированного «папамобиля» он ударился лицом и рассек левую бровь.

80-летний понтифик продолжал приветствовать верующих, лишь наложив на ссадину лед. В Картахене, куда он приехал в тот же день из Боготы, папа посетил бедные кварталы и возглавил мессу под открытым небом.

Н.О.