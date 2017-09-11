Saxo Bank: Цены на нефть повысились ввиду спроса на нефтеперерабатывающих заводах Техаса

2017-09-11 19:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сырьевой индекс Bloomberg вторую неделю торговался с восходящей динамикой в основном благодаря усилившимся продажам на рынке доллара США, сказал в понедельник Trend глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, курс американской валюты опустился до минимального значения с января 2015 года против корзины основных валют.

"Причиной падения стал очередной скачок курса евро, который с начала года подорожал относительно доллара на 15 процентов. Произошло это после очередного заседания Европейского центрального банка, который не проявил ни малейшего беспокойства по поводу продолжающегося укрепления", - сказал Хансен.

Эксперт считает, что цены на сырую нефть повысились благодаря возобновившемуся спросу на нефтеперерабатывающих заводах Техаса.

"Последствия урагана Харви отчетливо проявились в результатах еженедельного отчета, продемонстрировавшего резкий спад спроса на НПЗ, импорта, экспорта и производства. Еженедельный отчет Службы энергетической информации США о состоянии рынка нефти за неделю до первого сентября показал первую четкую картину ущерба, нанесенного ураганом Харви энергетической промышленности США. Как и ожидалось, запасы сырой нефти увеличились, а запасы топлива сократились вследствие резкого уменьшения спроса на нефтепереработку. Также уменьшились объемы импорта и экспорта, но наибольшее удивление вызывает сокращение добычи сырой нефти на морских месторождениях почти на 800 000 баррелей в сутки, а частности на сланцевом месторождении нефти Игл Форд", - отметил Хансен.

По его словам, разнонаправленность в торговле сортами WTI и Brent, проявившаяся еще до урагана Харви, снова наблюдалась на прошедшей неделе. Хансен отметил, что нефть сорта Brent продолжила рост после прорыва нисходящего тренда от января, но почти сразу встретила сопротивление чуть выше отметки 55 долларов за баррель.

"Спред между сортами Brent и WTI превысил пять долларов за баррель, что особенно заметно на переднем конце кривой. Такая ситуация отражает способствующие росту фундаментальные факторы для Brent и растущий избыток предложения на рынке сырой нефти WTI после того, как ураган Харви вывел из строя перерабатывающие предприятия на побережье Мексиканского залива в штате Техас. Нефть сорта Brent извлекла выгоду из роста доходности нефтеперерабатывающих заводов по всему миру, в ответ на перебои в производстве в США. Такая ситуация привела к образованию бэквардейшн на переднем конце кривой, и теперь фьючерсы с поставкой в ближайшем месяце стоят выше, чем фьючерсы с более поздними сроками поставки. Нефть сорта WTI, напротив, страдает от усилившегося контанго, так как избыток предложения вызвал повышение цен контрактов с поставкой в ближайшем месяце", - отметил Хансен.

Как считает эксперт, помимо падения курса доллара, росту цен на нефть также способствовало закрытие коротких позиций на рынке WTI и временное улучшение фундаментальных факторов на рынке Brent.

"Учитывая возобновившиеся после недели беспорядков работы по добыче нефти в Ливии и сезонное замедление спроса, потенциал роста цен, скорее всего, будет ограничен уровнем 50 долларов на рынке WTI (уровень безубыточности для многих американских компаний, разрабатывающих сланцевые месторождения в поисках нефти) и уровнем 55 долларов на рынке Brent", - сказал Хансен.

По его словам, на рынке золота продолжается подъем, чему способствуют такие факторы, как падающие курс доллара и ставки доходности по облигациям, а также возросшие рыночные риски, связанные с ураганами в США и напряженной обстановкой на Корейском полуострове.

"Золото продолжает дорожать. Спросом пользуются как металл в физической форме, так и фьючерсы и биржевые индексные продукты, и все благодаря подходящим техническим, макроэкономическим и геополитическим условиям. Одним из важнейших факторов является падающий курс доллара: учитывая сильную обратную связь этих двух активов, понесенные долларом потери обеспечили золоту более половины роста, который с начала года составил уже 16 процентов. Добавим сюда снижение ставок доходности по государственным облигациям, что означает уменьшение альтернативной стоимости владения активом, по которому не выплачивается процент или дивиденды. Объем непогашенных долговых обязательств с отрицательной доходностью на мировом рынке еще в июле был низким, но с тех пор подскочил до максимального значения с ноября прошлого года. Также фактором роста цены в этом году является спрос на золото со стороны инвесторов с реальными деньгами в целях диверсификации и защиты своих инвестиций от рисков, связанных с геополитической обстановкой и неспособностью Дональда Трампа провести в жизнь данные им обещания", - сказал Хансен.

По его словам, самым серьезным риском для золота на данном этапе является уменьшение напряженности на Корейском полуострове и усиление вербальной интервенции ЕЦБ с целью предотвращения роста курса евро.

"Такие изменения могут спровоцировать фиксацию прибыли со стороны фондов, которые непрерывно покупали золото на протяжении последних шести недель. Восходящее движение 2016 года прервалось на уровне 1375 долларов за унцию, недалеко от первой важной линии коррекции в рамках нисходящего канала 2011-2015 годов на отметке 1380 долларов. Эта область значений снова окажется в фокусе, а также именно здесь может произойти фиксация прибыли, наподобие той, что мы трижды наблюдали в этом году в области 1300 долларов за унцию. Мы сохраняем свой прогноз на конец года на уровне 1325 долларов за унцию, хотя уже сейчас он кажется заниженным. Прорыв выше 1380 долларов создаст почву для дальнейшего роста к 1484 доллара и станет для нас сигналом, что нужно изменить прогноз", - отметил Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов)