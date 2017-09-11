Recep Akdağ: Arakan için yeni bir yardım kampanyası başlatacağız

2017-09-11 14:39 | www.trend.az | 0

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, arakan'a yapılacak yardımları düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. AFAD Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Türkiye'nin, insanlığın vicdanı olduğunu vurgulayan Akdağ, "Kızılay ile Sağlık Bakanlığı, Diyanet Vakfı başta olmak üzere sivil toplumla beraber ciddi bir kampanya başlatacağız. Bir taraftan hükümetimizin kaynakları bir taraftan Arakan için daha önce yaşadığımız gibi Türk milletinin cömert tavrıyla oluşturduğumuz finans kaynaklarıyla Arakanlı kardeşlerimize yardım elimizi bir kez daha uzatacağız. Türkiye, bu konularda insanlığın vicdanı olmuştur ve böyle olmaya da devam edecek. Bu, bizim inançlarımızın ve var oluşumuzun bir gereği" diye konuştu.

"BM GERÇEKTEN SAMİMİYETLE DURDURMAK İSTERSE DURDURAMAZ MI?"

Dünyanın zengin ve söz sahibi ülkelerinin istemeleri halinde insani dramları durdurabileceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Akdağ,"Aslında bu zulümler durdurulabilir. Myanmar'ın bu hususta, uluslararası topluma ve BM'ye karşı nasıl bir gücü olabilir ki? Suriye'deki zulmü aslında BM gerçekten samimiyetle durdurmak isterse durduramaz mı? İki günlük iştir. Bu niyetle alakalı bir şey. Arakan'da da mesele budur. Dünyanın zengin ülkeleri, bir günlük harcamalarını verseler 40 defa yeter. Yeter ki fırsat verilsin. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türk milleti olarak biz orada olmaya ve Arakanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Önemli olan orada, kalıcı ve sürekli bir yardımı sağlamak. Şu anda bunun peşindeyiz. Bangladeş hükümetiyle görüşmelere başladık. Fırsat verilsin, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sivil toplumumuzla gideceğiz ve kalıcı barınma kampları yaparak, bu hizmetleri vereceğiz" dedi.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU: RAKAMLAR ARTACAK GİBİ DURUYOR

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise Arakan'a yapılacak yardımlarla ilgili vatandaş bağışlarının önemine dikkat çekti. 'www.arakanasahipcik.org' adresinde bağış yapmak isteyenler için hesap numaralarının yer aldığını belirten Güllüoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının alanda yürüttüğü çalışmalar var. Bunun daha etkin yürütülmesi anlamında koordinasyon mekanizmalarını kurmak üzere görüşmelerimiz olacak. Bir taraftan da ihtiyaç duyulan gerekli maddi destek için de AFAD ve Kızılay olarak bugün itibariyle bir kampanyaya çıkıyoruz. Bu kriz, geçmişe dayanan bir kriz; ama son 15 gün krizin tarihindeki en zor günleri yaşanıyor. En zirve yaptığı günleri yaşıyoruz. Ne kadar süreceği ve krizin devamı noktasında, kimsenin çok fazla öngörüsü yok. Görüşmüş olduğumuz BM yetkililerinin de bir öngörüsü yok. Myanmar'daki sürme hareketi devam ettiği sürece bu rakamlar artacak gibi duruyor. Bu da Bangladeş tarafında daha fazla insani yardım desteğine ihtiyaç olacak anlamına geliyor"

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazakistan ziyareti öncesi yapıtğı açıklamada Türkiye'nin Bangladeş'te Arakanlı müslümanlar için kaplar kurabileceğini söylemişti.