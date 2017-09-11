Движение на Бинагадинском шоссе будет ограничено в течение двух дней

2017-09-11 17:49 | www.apa.az | 5

В связи с заменой подземных коммуникационных линий в ночь с 12 на 13 сентября на Бинагадинском шоссе от пересечения с улицей Бинагади-Баладжары (улица «4 Гапы») до пересечения с дорогой Баладжары-Баксоль в течение двух дней движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Как сообщили АПА-Экономикс в «Азеравтойол», водители смогут воспользоваться дорогами Баладжары-Баксоль, Бинагади-Баладжары (улица «4 Гапы»), улица Хырдалан-Бинагади-Балаханы, Бинагади-Мехдиабад, а также внутренними дорогами поселков Бинагади и Баладжары.