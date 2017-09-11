Али Гасанов: «Неэтичные высказывания Акифа Али о Лютфи Заде недопустимы»

2017-09-11 17:57 | www.apa.az | 6

«Руководители и сотрудники пресс-служб государственных органов являются лицами, которые несут ответственность за регулирование связей со СМИ, формирование общественного мнения о деятельности данных организаций. Они должны налаживать отношения представляемых ими структур с медиа на здоровой почве, на принципах взаимоуважения и эффективного сотрудничества, вести себя в соответствии со своим статусом, соблюдать этические нормы при озвучивании своих заявлений и мнений. Сотрудник пресс-службы не должен забывать, что находится в центре внимания, перед камерой и микрофоном и вести себя соответственно».

Об этом АПА заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя сказанное главой пресс-службы Кабинета Министров Акифа Али об известном ученом Лютфи Заде.

А. Гасанов сказал, что Лютфи Заде был не только известным большим ученым, но и нашим всемирно известным соотечественником, награжденным орденом «Достлуг» Азербайджанской Республики.

«Он был принят президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. Глава государства глубоко уважал его личность. Он был гордостью нашего народа. Использование таких выражений о выдающемся ученом потерявшим чувство ответственности человеком, который носит статус главы пресс-службы Кабмина, неприемлемо», - отметил помощник президента.

Напомним, несколько дней назад глава пресс-службы Кабинета Министров Акиф Али нелицеприятно высказался об известном ученом Лютфи Заде, что вызвало негативную реакцию в обществе. Акиф Али был вынужден извиниться за свои слова после осуждения как в медиа, так и в соцсетях.

Всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде скончался в США 6 сентября.

Отметим, всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде родился 4 февраля 1912 года в Баку в семье Рагима Алескерзаде (1895—1980) и Фейги (Фани) Моисеевны Коренман (1897—1974) врача-педиатра по профессии еврейского происхождения.

Рагим Алескерзаде, чья семья происходила из города Ардебиль, был направлен в Баку в годы Первой мировой войны. В Баку он занимался торговлей.

Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946).

10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства выразили соболезнования в связи с кончиной азербайджанского ученого Лютфи Заде.