Клинтон отказалась от президентских амбиций

2017-09-11 11:28 | www.oxu.az | 7

Кандидат от демократической партии на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон в интервью CBS News заявила, что не собирается более выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, при этом она отметила, что не заканчивает карьеру политика, поскольку «это связано с будущим США».

Отвечая на вопрос о своем состоянии спустя почти год после проигранных выборов, Клинтон сказала: «Это по-прежнему очень больно. Это причиняет мне страдания».

Ранее Клинтон признала, что главной ошибкой, не позволившей ей одержать победу в голосовании, стало использование ею личной почты в целях рабочей переписки. Она отметила, что ответственность за это лежит на ней. «Я уже признавала это и признаю снова: вина полностью на мне», — сказала Клинтон.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии и считавшаяся безусловным фаворитом гонки, все же уступила республиканцу Дональду Трампу. Его инаугурация состоялась 20 января.

Н.О.