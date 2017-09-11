Реакция Ильхама Алиева на арест Мехмана Алиева

2017-09-11 11:29 | www.oxu.az | 5

По информации из компетентных источников, директор агентства Туран Мехман Алиев обратился с заявлением к президенту Ильхаму Алиеву в связи со своим арестом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, cразу же после возвращения из Казахстана президенту Азербайджана доложили о случившемся.

Президент сразу же дал серьезную реакцию и рекомендовал прокурорско-судебным органам рассмотреть возможность об изменении меры пресечения и освобождении М.Алиева из СИЗО, обвиняемого в уклонении от налогов.

Напомним, еще 10 февраля президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации уголовно-правовой политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Речь идет о глобальной и концептуальной политико-правовой реформе. Ведь сразу же после распоряжения создали специальную правительственную комиссию из представителей Верховного суда, Генпрокуратуры, Минюста и МВД. В течение полугода, всесторонне изучив философию и историю вопроса, исторический и международный опыт, а также корреляцию предполагаемых правовых реформ с адекватной оценкой криминогенной обстановки в свете адекватного восприятия минимизации наказаний, был разработан отдельный законопроект с фундаментальными изменениями в Уголовный Кодекс.

Законопроект представили президенту. А Ильхам Алиев, воспользовавшись своим правом на законодательную инициативу, направил проект в парламент.

Э.А.

