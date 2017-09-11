Постановка "Лейли и Меджнун" откроет новый сезон в театре оперы и балета в Баку

2017-09-11 19:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в Баку 19 сентября откроет свой новый, 109-й, театральный сезон показом оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Главные партии в постановке исполнят народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов (Меджнун) и молодая вокалистка Арзу Алиева (Лейли). В спектакле также заняты заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Таяр Байрамов, Сабир Алиев и другие. Дирижер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Постановка будет представлена в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Также 24 сентября в рамках фестиваля на сцене театра оперы и балета будет продемонстрирован балет Гара Гараева "Yeddi gözəl" ("Семь красавиц"). Солисты –заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова, Анар Микаилов, Самира Мамедова и другие. Дирижер – народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)