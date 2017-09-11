"Ретро Баку": музыкальное путешествие в прошлое (ФОТО)

2017-09-11 19:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – состоялись очередные концерты в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, всегда вызывают восторг и интерес у жителей и гостей Баку.

В рамках очередных вечеров музыки своими выступлениями публику порадовали популярные исполнители Ильгар Саиль, Самир Раджабов, Эльхан Челеби, рэпер Анар Нагылбаз, Марьям Шабанова, Алия Новрузова, Ниджат Джафарзаде, Фуад Асадов, Гюльнар Солтан, Гусейн Халилов, Валида Салаева, Медина Бабаева, Араз Озара, Айбениз Челеби, Чимназ Султанова, Деля Алиева, а также танцевальные ансамбли "Köhnə Bakı" и "Məşəl". Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева)