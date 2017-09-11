Başbakan Yardımcısı Bozdağ: FETÖ'nün görmek istediği hesaba ABD yargısı alet edilmiştir

2017-09-11 21:34 | www.trend.az | 2

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "4 yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım" açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti;

"Sayın Kılıçdaroğlu eğer 'terörü 4 yıl içinde bitirecekse' önce koluna takıp yürüdüğü kişilerden başlaması lazım. Ben tavsiye ediyorum, koluna giren kişilere 'Artık benden uzak dur.' demesi lazım. Eğer elinde terörü bitirecek bir formül varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nu laftan öte, o formülleri milletin önüne koymaya davet ediyorum. Buyursunlar milletin önüne bu formülleri koysunlar."

Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin hepsi hem ülkemizin ulusal hukukuna hem de uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin hepsi hem ülkemizin ulusal hukukuna hem de uluslararası hukuka uygundur. Ulusal ve uluslararası hukuka ayrı hiçbir ticari işlem yapılmamıştır. Yoktur böyle bir işlem. Konusu suç olan bir işlem yapılması ise asla mümkün değildir. Türkiye'nin bankalarının ve Türkiye'nin yaptığı bütün ticari işlemler uluslararası hukuk çerçevesinde ve bütün denetimler altında yapılmaktadır. Hukuka aykırı bir iş yok, suç olan bir iş de kesinlikle yoktur."

"ABD yargısı alet edilmiştir"

ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddialarının anımsatılması üzerine Bozdağ, "Çok net bir şekilde Rıza Sarraf üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün görmek istediği hesaba bugün ABD yargısı alet edilmiştir. Sayın Bakan (Zafer Çağlayan), Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de hem Türkiye'mizin hem de uluslararası hukukun yasalarına uygun bir şekilde görevini yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var, bunu hep beraber takip ediyoruz ve kirli bir oyunun bir parçası bu. Ortada delil yok, onun üzerinden giden bir hadise var."

Türkiye ile ABD'nin iki dost ve müttefik ülke olduğuna dikkati çeken Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke ilişkilerinin olumlu, uyumlu olması iki ülkenin de çıkarlarınadır. Türkiye-ABD ilişkilerini bozmak isteyen çevrelerin pek çok yönden bu ilişkilere zarar vermek için önemli gayretler içinde olduğunu biliyoruz. Daha fazla bu ilişkilerin yıpranmasına, bozulmasına, bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelerin hesaplarına izin vermemek gerekir. Umuyorum ki ABD hem korumalarla hem de diğer konuyla ilgili değerlendirmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapar ve bu konularda bir olumlu gelişme olur."

Bozdağ, ODTÜ arazisinde başlayan yol yapım çalışmalarına yönelik eleştirilere dair soruya, "Biz kamu yararına olan adımları atmaya, milletimizin yararına olan eserleri yapmaya, Türkiye'de taş üzerine taş koymaya devam edeceğiz. Buna karşı çıkanlar da bağırmaya devam edecek, başka çaremiz yok." yanıtını verdi.

IKBY'deki referandum tartışmalarını değerlendiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu referandumun Barzani'ye bir faydası yoktur, bölgede yaşayan Kürtlere de bir faydası yoktur, bölge ülkelerine de bölge halklarına da bir faydası yoktur. Sayın Barzani'ye benim çağırım, bu referandumu iptal etmeleridir. Bu referandumun kimseye faydası yok. Vakit gelmeden, yeniden gözden geçirip referandum iptal etmelidir."

Kaynak: AA