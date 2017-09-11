Адвокат: «Скорее всего, Лапшин будет отправлен в Израиль завтра»

2017-09-11 18:04 | www.apa.az | 5

«Я получил информацию в связи с состоянием здоровья Александра Лапшина. В Центральной клинической больнице сообщили, что его состояние нормальное»

Об этом АПА сообщил адвокат Александра Лапшина Эдуард Чернин. Он сказал, что для отправки А.Лапшина в Израиль все документы уже готовы: «Точной информации о времени вылета самолета в Израиль нет. Скорее всего, Лапшин будет отправлен в Израиль завтра».

Отметим, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Лапшина Александра Валерьевича. Согласно распоряжению, приговоренный решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года к лишению свободы А. Лапшин освобожден от отбывания оставшейся части наказания.