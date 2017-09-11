Эльмар Мамедъяров принял нового главу Представительства ЕС

2017-09-11 18:08 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового главу Представительства Европейского Союза (ЕС) Кестутиса Янкаускаса.

Как сообщили АПА в МИД, Эльмар Мамедъяров поздравил посла Кестутиса Янкаускаса с началом работы в качестве главы Представительства ЕС в Азербайджане.

Посол Кестутис Янкаускас сказал, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для развития партнерских связей между Азербайджаном и ЕС.

На встрече было проведено обсуждение нового этапа переговорного процесса по соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Было выражено удовлетворение в связи с ведением переговоров в условиях конструктивности и взаимопонимания. Также был проведен обмен мнениями вокруг возможностей сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, а также в сфере гражданской авиации.

Отметив, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и продолжающаяся оккупационная политика Армении против Азербайджана являются основной угрозой для региона, Эльмар Мамедъяров проинформировал гостя о переговорном процессе по урегулированию конфликта.