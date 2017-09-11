Иран направил предупреждение кораблю ВМС США

2017-09-11 11:32 | www.oxu.az | 5

Ракетный катер «Фалакен» ВМФ Ирана сделал предупреждение американскому кораблю после его приближения к иранским судам.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на заявление отдела по связи с общественностью ВМС Ирана.

По его данным, рыболовецкое судно «Шамс», терпящее бедствие из-за технического сбоя в водах Персидского залива в 45 милях (около 72 км) от портового города Джаск, запросило помощи у ВМС Ирана. Для спасательной операции был направлен ракетный катер «Фалакен». В ходе проведения операции корабль ВМС США, который приближался к позиции рыболовецкого судна, получил предупреждение от «Фалакена» и был вынужден покинуть этот район.

Н.О.