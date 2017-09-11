Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ приветствовал решение об освобождении Александра Лапшина и Мехмана Алиева

2017-09-11 19:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал решение о помиловании Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогера Александра Лапшина.

"Я приветствую помилование и освобождение блогера Александра Лапшина в Азербайджане", - говорится в сообщении в аккаунте Twitter представительства.



Также Арлем Дезир приветствовал освобождение задержанного ранее директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева.

"Я приветствую этот позитивный шаг со стороны властей и призываю их снять все обвинения с Мехмана Алиева", - говорится в заявлении Арлема Дезира, распространенном на сайте ОБСЕ.

Так же Дезир отметил, что ценит диалог с Азербайджаном в связи с этой ситуацией.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина, согласно которому Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания.

Также глава государства поручил соответствующим органам рассмотреть вопрос замены меры пресечения в виде ареста в отношении директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева на домашний арест.

Как отметил помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов, это решение является олицетворением неизменной позиции и высшей воли Президента Азербайджана по обеспечению свободы слова и информации, независимости средств массовой информации и свободной деятельности журналистов.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Лапшин был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима.

Мехман Алиев был задержан 24 августа в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 (Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере), 213.1 (Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Решением суда Ясамальского района Баку в отношении Алиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Текст: Талех Агавердиев)