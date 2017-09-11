Google подала апелляцию на решение Еврокомиссии о штрафе в 2,4 млрд евро

2017-09-11 19:50 | www.trend.az | 5

Американская компания Google подала апелляцию на решение Европейской комиссии о штрафе на рекордные 2,4 миллиарда евро, которое было принято в июне, передает агентство "Интерфакс".

Тогда ЕК заявила о том, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping и дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец "незаконным действиям". Этот срок истекает 28 сентября. Google ранее заявляла о разочарованности решением Еврокомиссии и намерении подать апелляцию, отмечает MarketWatch.

Как сообщалось, согласно июньскому решению ЕК, если компания не выполнит ее требования, она может быть оштрафована на сумму, эквивалентную до пяти процентов среднедневного оборота Alphabet.

Стратегия Google в плане развития сервиса покупок не ограничивалась привлечением клиентов за счет более высокого качества продукта по сравнению с конкурентами, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в июне. "Вместо этого Google использовала свое доминирующее положение на рынке поисковых систем, продвигая сервис Google Shopping в результатах поисковых запросов, перемещая на задний план конкурентов", - сказал она.

"То, что делала Google, является незаконным с точки зрения антимонопольного законодательства Евросоюза. Компания лишала другие компании шанса конкурировать с ней на равных условиях и внедрять инновации. И, что еще более важно, Google лишала европейских потребителей возможности выбора услуг", - отмечала Вестагер.

Незаконные действия Google способствовали существенному росту посещаемости сайта Google Shopping в ущерб конкурентам и европейским потребителям, говорилось в заявлении ЕК.

Так, с момента использования незаконных практик посещаемость сервиса Google Shopping в Великобритании выросла в 45 раз, в Германии - в 35 раз, во Франции - в 19 раз, в Нидерландах - в 29 раз, в Испании и в Италии - соответственно в 17 и 14 раз. При этом конкурирующие сервисы столкнулись с длительным снижением посещаемости, отмечают в ЕК.

"Штраф, наложенный Еврокомиссией на Google, учитывает продолжительность и тяжесть допущенных компанией нарушений. В соответствие с действующими положениями о штрафах, его размер основан на объеме выручки, полученной компанией от работы сервиса покупок в 13 европейских странах, где были зафиксированы нарушения", - говорится в сообщении регулятора. Цена акций Alphabet в ходе торгов в понедельник на бирже Nasdaq повышается на 1,1 процента.