Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ приветствовал освобождение Мехмана Алиева

2017-09-11 18:37 | www.apa.az | 5

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир сделал заявление в связи с освобождением из-под ареста азербайджанского журналиста и медиа-эксперта Мехмана Алиева.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ОБСЕ, он назвал это позитивным шагом и призвал уполномоченных лиц снять все обвинения с Мехмана Алиева.

«Офис по вопросам свободы СМИ продолжит внимательно отслеживать данный вопрос. Мы готовы оказать содействие Азербайджану в обеспечении свободы прессы и безопасности журналистов», - сказал Дезир.