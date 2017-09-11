23-летняя Кара Мунд выиграла конкурс красоты «Мисс Америка - 2018» – ФОТО

2017-09-11 11:37 | www.oxu.az | 5

10 сентября, в Атлантик-Сити присвоили титул «Мисс Америка - 2018». Самой красивой девушкой Соединенных Штатов в этом году стала 23-летняя представительница Северной Дакоты Кара Мунд. Всего в финале конкурса приняла участие 51 красотка — по числу американских штатов (одна участница представляла федеральный округ Колумбия).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Корону новоиспеченной королеве красоты вручила «Мисс Америка 2017» — Сэйви Шилдс. Жюри в этом году состояло из певицы Джордин Спаркс, актрисы Молли Симс, кантри-исполнителя Томаса Ретта и главреда еженедельника People Джесса Кейгла. Программа конкурса, как обычно, состояла из пяти пунктов: дефиле в вечерних платьях, в бикини, интервью, оценка таланта и образа жизни.

Мунд родилась в городе Бисмарке, штат Северная Дакота. В этом году девушка закончила Брауновский университет — одно из самых престижных частных учебных заведений в США — и получила степень в бизнесе.

Кара Мунд стала первой представительницей Северной Дакоты, получившей этот почетный титул за всю историю существования конкурса (а она у него большая — корону королевы красоты вручают без малого 100 лет). Более того: до нее ни одна девушка из ее штата даже не входила число пяти сильнейших участниц. Теперь же Мунд намерена продолжить свое обучение: в планах у нее стать доктором юридических наук. Но перед этим ее ждет тур по всей стране в новом качестве — «Мисс Америка - 2018».

A.C.

