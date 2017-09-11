«Северный поток» приостанавливает работу

2017-09-11 11:41 | www.oxu.az | 5

Работа газопровода «Северный поток» остановлена с 11 по 22 сентября.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в материалах операторов газопроводов Nord Stream, Opal и Nel.

Как следует из материалов, на газопроводной системе будет проводиться плановый ремонт.

В ходе работ будет проводится ежегодное обслуживание механических компонентов и тестирование программно-аппаратного обеспечения газопровода.

В прошлом году ремонт проводился с 9 по 17 августа, тогда в ходе плановых работ по техническому обслуживанию обеих ниток их работа была временно остановлена.

«Регулярное техобслуживание является важной частью долгосрочной стратегии компании Nord Stream по обеспечению целостности системы, гарантирующей безопасную и эффективную транспортировку 55 млрд кубических метров газа в год в течение как минимум 50 лет», — сообщала ранее компания.

Н.О.