Саакашвили о планах перемещаться по Украине без документов

2017-09-12 00:08 | www.oxu.az | 4

Лидер политической партии «Движение новых сил» («Рух нових сил») Михаил Саакашвили заявил, что будет передвигаться по территории Украины автостопом, поскольку он не может приобрести билет на самолет или поезд из-за отсутствия у него паспорта.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Гордон».

«Я буду ездить много. У меня нет паспортов. Я не могу летать на самолете. Буду ездить на машинах, на перекладных, автостопом, но достучусь до каждого украинца», — пообещал Саакашвили.

Также он указал, что в Киев в ближайшее время ехать не планирует. «Я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы — у нас в стране должна быть демократия и не должно быть диктатуры и олигархов», — сказал он.

С.Б.

