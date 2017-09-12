Жертвами наводнения в Италии стали семь человек

2017-09-12 00:35 | www.apa.az | 3

По меньшей мере, семь человек погибли в результате затопления порта Тосканы Ливорно.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», ранее СМИ сообщали о шести погибших.

В ходе поисковой операции удалось обнаружить тело 34-летней женщины, которая стала седьмой жертвой наводнения. Также один человек по-прежнему числится пропавшим без вести.

Чрезмерное количество осадков привело к нарушениям в работе общественного транспорта, а также к повреждению линий электропередач.