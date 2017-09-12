The Telegraph: Восставший из пепла «Карабах» против «Челси»

2017-09-12 00:35 | www.oxu.az | 3

В преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и английским «Челси» британская пресса в основном пишет про лондонский клуб.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Sputnik Азербайджан, в частности, внимание СМИ Туманного Альбиона направлено на то, какой стартовый состав выпустит Антонио Конте, какой будет расстановка на поле, каково команде после года отсутствия в Лиге чемпионов. В целом отношение британской прессы конкретно к «Карабаху» довольно пассивное.

Издание The Telegraph опубликовало материал об истории «скакунов» с заголовком: «ФК Карабах: восставший из пепла клуб из военной зоны вернулся, чтобы сыграть с «Челси» в Лигечемпионов». Здесь, в частности, говорится о родине клуба — городе Агдаме, а также затрагивается оккупация Нагорно Карабаха армянскими ВС.

Примечательно, что в Великобритании стараются не писать о «Карабахе». Возможно, британцы не видят в предстоящем оппоненте «Челси» серьезной угрозы, оттого и не уделяют ему должного внимания. Но, возможно, более активное упоминание о «скакунах» в преддверии игры последует именно в день матча.

Между тем, мировая пресса в этом плане чуть активнее. К примеру, известное испанское издание Marca в преддверии стартовой встречи вновь написало об азербайджанском клубе. В статье под названием «Карабах» нашел свое «место» в Лиге чемпионов» газета пишет о своем видении касательно стартового состава команды, а также о ее шансах в групповом этапе.

Южноафриканский портал SuperSport также написал про агдамцев в материале под заголовком «Карабах – азербайджанский пионер в Лиге чемпионов». В статье рассказывается, по какой причине клуб выступает в Баку, а не в Агдаме, о футболистах, в частности, о южноафриканском форварде Дино Ндлову.

С.Б.

