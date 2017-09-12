Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов

2017-09-12 01:32 | www.oxu.az | 6

Государственный долг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 триллионов долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Washington Examiner.

Как отмечается, это произошло после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о временном повышении порога государственного долга страны. Трамп пошел на данный шаг на условии, что американские парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».

7 сентября сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря. На помощь пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма» было выделены 15,25 миллиарда долларов.

С.Б.

