Перу объявило посла Северной Кореи персоной нон грата

2017-09-12 02:32 | www.oxu.az | 5

Перу объявило посла Северной Кореи в Лиме Кима Хак Чоля персоной нон грата и предписало ему покинуть территорию страны в течение пяти дней.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 11 сентября, сообщается на сайте министерства иностранных дел Перу.

Как отмечается, решение было принято из-за постоянных нарушений Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. «Такая политика представляет собой серьезную и неприемлемую угрозу для международной безопасности, а также стабильности в регионе и в мире», — говорится в сообщении.

7 сентября аналогичное решение приняла Мексика.

С.Б.

