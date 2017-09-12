Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом

2017-09-12 02:58 | www.oxu.az | 4

Бургомистр бельгийского города Мускрон Альфред Гаденн в понедельник вечером был обнаружен мертвым на кладбище неподалеку от собственного дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает RTBF.

Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции. Информации о его мотивах не поступало.

Также отмечается, что дело поручено расследовать местным следователям, а не национальной антитеррористической службе.

С.Б.

