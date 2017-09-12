Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

2017-09-12 03:00 | www.oxu.az | 4

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости. Решение было принято членами Совбеза единогласно.

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

В резолюции отмечаются готовность СБ ООН поддержать шестисторонние переговоры и призыв к их возобновлению. Также СБ приветствует усилия государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог», не отмечая конкретных инициатив.

Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, Пхеньян еще не прошел «точку невозврата» в вопросе восстановления отношений с мировыми державами. «Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно», — отметила дипломат. «Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление. Выбор за ними», — добавила она.

С.Б.

