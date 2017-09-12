В Саудовской Аравии задержали планировавших теракт боевиков ИГ

2017-09-12 03:22 | www.apa.az | 4

В Саудовской Аравии задержали двух боевиков «Исламского государства», которые планировали атаку на здания министерства обороны в Эр-Рияде.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, террористы являются гражданами Йемена. У боевиков изъяли два взрывных устройства, самодельные гранаты и огнестрельное оружие.

Сотрудники сил безопасности также задержали двух граждан Саудовской Аравии, их связь с арестованными смертниками устанавливается.