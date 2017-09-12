Ураган "Ирма" унес жизни двух человек в Джорджии - ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 04:06 | www.apa.az | 6

Число жертв урагана "Ирма" в американском штате Джорджия выросло до двух человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в городе Сэнди Спрингс, во время урагана дерево упало на частный жилой дом и убило находившегося в нем человека.

Ранее власти сообщили о смерти 62-летнего мужчины в округе Уорт на юго-западе штата.

До этого ураган "Ирма" обрушился на государства Карибского бассейна и Флориду. Жертвами стихии уже стали десятки человек. В настоящее время помимо Джорджии ураган бушует в Южной Каролине и в ряде районов Северной Каролины.

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Власти американского штата Джорджия сообщили о первом погибшем из-за урагана «Ирма».

Как передает АПА со ссылкой на “RT”, отмечается, что человек погиб в округе Уорт, в 170 километрах к югу от столицы штата - Атланты.

В настоящий момент центр урагана смещается к штату Алабама.

Ранее стало известно о трёх погибших в результате разгула стихии во Флориде.