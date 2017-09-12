Европарламент рассмотрит законопроект о безопасности газоснабжения ЕС

2017-09-12 04:28 | www.trend.az | 6

Европарламент во вторник рассмотрит законопроект, который призван усилить сотрудничество стран ЕС в случае кризисов с поставками "голубого топлива", а также открыть доступ властям союза к информации о долгосрочных газовых контрактах, которые могут иметь значение для безопасности газоснабжения в ЕС, передает РИА Новости.

"Страны Евросоюза, сталкивающиеся с кризисом поставок газа, смогут рассчитывать на помощь от соседних стран в рамках новых правил солидарности, которые будут обсуждаться во вторник утром, а также будут вынесены на окончательное голосование Европарламента в полдень того же дня", — говорится в сообщении Европарламента.

Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС достигли компромисса по тексту законопроекта о безопасности газоснабжения в конце апреля. Одобрение обоих требуется, прежде чем законопроект вступит в силу.

Как только это будет сделано, документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней, сообщала ранее Еврокомиссия. Новые правила должны вступить в силу до зимы, не исключал Европарламент.