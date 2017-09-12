США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме

2017-09-12 05:22 | www.apa.az | 6

Ситуация в Мьянме свидетельствует о том, что силы безопасности этой страны не справляются с задачей защиты мирного населения.

Как передает АПА, такое мнение выражено в обнародованном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Массовый исход беженцев и преследование людей показывают, что бирманские силы безопасности не защищают мирных граждан. Мы призываем местные органы безопасности уважать верховенство закона, остановить насилие и прекратить выдавливание мирных жителей", - подчеркивает представитель президента США.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на пункты полиции. Число жертв столкновений превысило сотни человек. Большинство убитых - представители рохинджа, которые являются мусульманами.