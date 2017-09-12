У берегов Мексики произошло два землетрясения

2017-09-12 05:43 | www.apa.az | 5

Новый подземный толчок, магнитуда которого составила 5,6, зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья Мексики.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», эпицентр подземных толчков находился в 134 км к западу от города Тапачула. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Позже еще в 150 км северо-восточнее города Хучитан зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 5,6.

В пятницу у берегов Мексики были зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4, в результате которых погибли 96 человек, 200 ранены.