В Турции более 150 человек отравились химвеществом

2017-09-12 06:26 | www.apa.az | 5

В турецкой провинции Сиирт из-за отравления химическим веществом пострадали 152 человека, 90 из них госпитализированы.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», инцидент произошёл в деревне Акбаш.

Причиной происшествия, предположительно, стала утечка хлора и окиси углерода из емкости.

После жалоб жителей на тошноту и рвоту на место прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям. Местные власти эвакуировали других жителей поселения до установления причины утечки газа.