Число погибших во Флориде из-за урагана “Ирма” возросло до 6 - ОБНОВЛЕНО-1

2017-09-12 07:05 | www.apa.az | 6
Число погибших в американском штате Флорида из-за обрушившегося на региона урагана «Ирма» возросло до 6 человек.
Как передает АПА, об этом сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось, что, по меньшей мере три человека погибли в результате обрушившегося на Флориду урагана «Ирма».
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04:06
Число жертв урагана "Ирма" в американском штате Джорджия выросло до двух человек.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в городе Сэнди Спрингс, во время урагана дерево упало на частный жилой дом и убило находившегося в нем человека.
Ранее власти сообщили о смерти 62-летнего мужчины в округе Уорт на юго-западе штата.
До этого ураган "Ирма" обрушился на государства Карибского бассейна и Флориду. Жертвами стихии уже стали десятки человек. В настоящее время помимо Джорджии ураган бушует в Южной Каролине и в ряде районов Северной Каролины.
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01:18
Власти американского штата Джорджия сообщили о первом погибшем из-за урагана «Ирма».
Как передает АПА со ссылкой на “RT”, отмечается, что человек погиб в округе Уорт, в 170 километрах к югу от столицы штата - Атланты.
В настоящий момент центр урагана смещается к штату Алабама.
Ранее стало известно о трёх погибших в результате разгула стихии во Флориде.