“Карабах” сыграет с “Челси” в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов

2017-09-12 07:45 | www.apa.az | 5

После непривычного сезона без Лиги чемпионов УЕФА "Челси" возвращается в престижнейший еврокубок с серьезными амбициями, которые первым проверит дебютант турнира "Карабах".

Как передает АПА со ссылкой на сайт УЕФА, для "Челси" это 15-й групповой этап Лиги чемпионов, причем лондонцы лишь однажды не сумели выйти в плей-офф. "Карабах" же сыграет в основной сетке престижнейшего еврокубка впервые. В трех предыдущих сезонах чемпионы Азербайджана пробивались в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Шестикратные чемпионы Англии никогда прежде не встречались с клубами из Азербайджана. В своих трех последних розыгрышах Лиги чемпионов синие побеждали в группе, а в сумме выходили дальше с первого места 11 раз. Барьер группового этапа не покорился "Челси" только однажды - в сезоне 2012/13, но лондонцы продолжили борьбу в Лиге Европы и выиграли этот турнир.

Представитель Азербайджана впервые добрался до группового этапа Лиги чемпионов. В квалификации поочередно были биты "Самтредия" (5:0 дома, 1:0 в гостях) и "Шериф" (0:0 дома, 2:1 в гостях). Наконец, в раунде плей-офф "Карабах" по правилу выездного гола одолел "Копенгаген". "Карабах" в четвертый раз играет в Лиге чемпионов. В предыдущих трех случаях команда завершала борьбу после третьего отборочного раунда. "Карабах" пробился в Лигу чемпионов после четвертой кряду и пятой в общей сложности победы в чемпионате Азербайджана. "Карабах" выиграл два еврокубковых матча на выезде до поражения на поле "Копенгагена".

Лига чемпионов

1-й тур

Группа C

22:45. “Челси” (Англия) – “Карабах” (Азербайджан)

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

Главный судья – Тасос Сидиропулос (Греция).