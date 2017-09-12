Турция намерена стать мировым логистическим хабом – минтранс

2017-09-12 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция намерена стать мировым логистическим хабом, и для достижения этой цели ведется масштабная работа. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, в настоящее время ведутся работы по созданию нескольких логистических центров общей площадью в 10 миллионов квадратных метров.

"Строительство новых логистических центров в Турции позволит транспортировать ежегодно 35 миллионов тонн грузов, что в целом способствует росту экономики", - сказал источник.

Как сообщили ранее Trend в министерстве транспорта, в Турции планируется построить 21 логистический центр. "На стадии строительства находятся логистические центры "Kahramanmaraş (Türkoğlu)", "Bilecik (Bozüyük)", "Erzurum (Palandöken)", "Mersin (Yenice)", "Konya (Kayacık)" и "İzmir (Kemalpaşa)"", - сообщили в министерстве.

В турецкой провинции Конья 19 августа текущего года состоялась закладка фундамента еще одного нового логистического центра.

На данный момент уже введены в эксплуатацию центры "Samsun (Gelemen)", "İstanbul (Halkalı)", "Eskişehir (Hasanbey)", "Denizli (Kaklık)", "İzmit (Köseköy)", "Uşak" и "Balıkesir (Gökköy)".

Планируется открытие логистических центров в Стамбуле, в провинциях Карс, Мардин, Шырнак, Кайсери, Сивас, Битлис и Караман.

Отметим, что строительство логистического центра в провинции Карс, создаваемого в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), осуществлено на 25 процентов. Сдача его в эксплуатацию ожидается 30 октября 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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