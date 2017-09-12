Президент Турции предложил создать единый университет тюркоязычных стран

2017-09-12 08:10 | www.trend.az | 6

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Казахстан предложил создать единый университет тюркоязычных стран, передают местные СМИ.

Эрдоган отметил, что создание единого университета входит в интересы всех тюркоязычных стран.

"Все тюркоязычные страны, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию могут стать учредителями нового университета", сказал он.

Отметим, что турецкий лидер совершил визит в Казахстан 8-10 сентября для участия на I Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.