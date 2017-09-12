США выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме

2017-09-12 08:40 | www.oxu.az | 3

Ситуация в Мьянме свидетельствует о том, что силы безопасности этой страны не справляются с задачей защиты мирного населения.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выражено в обнародованном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По ее словам, «США глубоко встревожены продолжающимся кризисом в северном штата Ракхайн в Бирме», как Вашингтон по-прежнему именует Мьянму.

«Массовый исход [беженцев] и преследование людей, особенно большого числа представителей народности рохинджа и других меньшинств, показывают, что бирманские силы безопасности не защищают мирных граждан», - считает Сандерс.

В связи с этим она отмечает, что американские власти обеспокоены «утверждениями о нарушении прав человека» в штате Ракхайн, включая данные о «внесудебных расправах, сожжении деревень, случаях резни и изнасилования», в том числе со стороны сил безопасности Мьянмы.

«Мы призываем бирманские органы безопасности уважать верховенство закона, остановить насилие и прекратить выдавливание мирных жителей, представляющих все общины», - подчеркивает представитель президента США.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений превысило 400 человек. Большинство убитых - представители рохинджа, которые являются мусульманами. С 25 августа из Ракхайна в Бангладеш бежали свыше 310 тыс. человек.

A.C.

