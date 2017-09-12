Нефть дешевеет на оценках инвесторами спроса после урагана "Ирма"

2017-09-12 08:47 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, в то время как рынок оценивает возможный спрос на сырье после урагана "Ирма" на фоне восстановления нефтеперерабатывающих мощностей страны после урагана "Харви", передает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,20%, до 53,73 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,17%, до 47,99 доллара за баррель.

Рынок оценивает возможное влияние урагана "Ирма" на нефтяной спрос. "Ирма" обрушилась на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Позднее ураган ослаб до тропического шторма, а затем — тропической депрессии. Сейчас она движется со скоростью 24 километра в час. Из-за урагана более 6,5 миллионов жителей американского штата Флорида остаются без электричества.

В конце августа ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса и привел к сильному наводнению. Кроме того, ураган вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей США (почти 27%), которые постепенно восстанавливают работу.

Инвесторы также ожидают данных о запасах нефти в США по итогам недели от Американского института нефти (API) и минэнерго страны. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за отчетную неделю вновь увеличились — на 2,285 миллиона баррелей, или на 0,49% — до 464,685 миллиона баррелей. Данные минэнерго станут известны в среду.