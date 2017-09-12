«Карабах» сыграет с «Челси» в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов

2017-09-12 08:49 | www.oxu.az | 4

После непривычного сезона без Лиги чемпионов УЕФА «Челси» возвращается в престижнейший еврокубок с серьезными амбициями, которые первым проверит дебютант турнира «Карабах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, для «Челси» это 15-й групповой этап Лиги чемпионов, причем лондонцы лишь однажды не сумели выйти в плей-офф. «Карабах» же сыграет в основной сетке престижнейшего еврокубка впервые. В трех предыдущих сезонах чемпионы Азербайджана пробивались в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Шестикратные чемпионы Англии никогда прежде не встречались с клубами из Азербайджана. В своих трех последних розыгрышах Лиги чемпионов синие побеждали в группе, а в сумме выходили дальше с первого места 11 раз. Барьер группового этапа не покорился «Челси» только однажды - в сезоне 2012/13, но лондонцы продолжили борьбу в Лиге Европы и выиграли этот турнир.

Представитель Азербайджана впервые добрался до группового этапа Лиги чемпионов. В квалификации поочередно были биты «Самтредия» (5:0 дома, 1:0 в гостях) и «Шериф» (0:0 дома, 2:1 в гостях). Наконец, в раунде плей-офф «Карабах» по правилу выездного гола одолел «Копенгаген». «Карабах» в четвертый раз играет в Лиге чемпионов. В предыдущих трех случаях команда завершала борьбу после третьего отборочного раунда. «Карабах» пробился в Лигу чемпионов после четвертой кряду и пятой в общей сложности победы в чемпионате Азербайджана. «Карабах» выиграл два еврокубковых матча на выезде до поражения на поле «Копенгагена».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа C

22:45. «Челси» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

Главный судья – Тасос Сидиропулос (Греция).

A.C.

