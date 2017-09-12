В Турции более 150 человек отравились химвеществом

2017-09-12 08:57 | www.oxu.az | 3
В турецкой провинции Сиирт из-за отравления химическим веществом пострадали 152 человека, 90 из них госпитализированы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в деревне Акбаш.
Причиной происшествия, предположительно, стала утечка хлора и окиси углерода из емкости.
После жалоб жителей на тошноту и рвоту на место прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям. Местные власти эвакуировали других жителей поселения до установления причины утечки газа.