В Турции более 150 человек отравились химвеществом

2017-09-12 08:57 | www.oxu.az | 3

В турецкой провинции Сиирт из-за отравления химическим веществом пострадали 152 человека, 90 из них госпитализированы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в деревне Акбаш.

Причиной происшествия, предположительно, стала утечка хлора и окиси углерода из емкости.

После жалоб жителей на тошноту и рвоту на место прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям. Местные власти эвакуировали других жителей поселения до установления причины утечки газа.

A.C.

