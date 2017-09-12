Трамп на год продлил режим ЧП в США из-за терактов

2017-09-12 09:14 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за терактов, еще на один год.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении американского президента, распространенного Белым домом.

«Я направил уведомление, в котором подтверждаю продление на год объявленного 14 сентября 2001 года режима чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», режим ЧП продляется ежегодно после произошедших 11 сентября 2001 года терактов.

В понедельник в США прошла церемония в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

Н.О.