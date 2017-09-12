Туркменистан и Кувейт обсудили перспективы сотрудничества

2017-09-12 09:18 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с министром по делам аппарата эмира Кувейта шейхом Нассером Сабахом Аль Ахмадом Аль Джабером Аль Сабахом, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны высоко оценили нынешнее состояние сотрудничества между

двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и

культурно-гуманитарной сферах и обсудили необходимость его расширения в различных областях.

"В этом контексте стороны, отметив важную роль визитов на высшем уровне, подтвердили свою приверженность выполнению достигнутых договоренностей на комплексной основе", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Кувейт договорились об активизации энергетических связей.

Туркменистан оптимизирует свои связи с арабским Востоком. Согласно пунктам реализации национальной программы развития гражданской авиации, национальный авиаперевозчик планирует открыть воздушные сообщения из Ашхабада в Эль-Кувейт (Кувейт), Маскат (Оман), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

Саудовское Королевство было одной из первых стран, признавших независимость Туркменистана и установивших с прикаспийским государством дипотношения.

На туркменском рынке активно представлены компании ОАЭ. Dragon Oil последовательно ведет добычу нефти в туркменском секторе Каспия.

(Автор: Гусейн Гасанов)